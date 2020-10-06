Ученые заявили о гибели 95% морских организмов Авачинской бухты

На морском дне Авачинской бухты специалисты обнаружили массовую гибель морских обитателей. Ученые пытаются выяснить, что могло стать причиной смерти живых существ. Для этого проверяют все ближайшие источники загрязнения.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, эксперты изучают воды акватории Тихого океана, но причина катастрофы пока все равно не ясна, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас обсуждали, как нам все-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем», — рассказал губернатор.

Также глава региона предположил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон ядохимикатов. Там сейчас работает группа экспертов и берет все необходимые замеры и пробы. Еще будут проверены Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго».

Во вторник сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили экспедицию от мыса Налычева до острова Старичкова, передает РИА «Новости». Ученые обнаружили на дне Авачинской бухты гибель 95% бентоса — морских организмов. Однако, по их словам, состояние морских млекопитающих и птиц находится в норме. И на берегу не обнаружены выбросы мертвых крупных морских животных.

Местные жители забили тревогу после того, как заметили массовую гибель морских организмов. Также на качество воды пожаловались серферы. Но ловный промысел на Камчатке не пострадал от экологической катастрофы в Тихом океане.