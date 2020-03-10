Названы две главные угрозы для России из-за изменения климата

Россия может пострадать из-за таяния вечной мерзлоты и засухи. Таковы главные опасности от изменения климата для нашей страны. Наводнения ей если и угрожают, то по причине человеческой глупости.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов назвал в беседе с РИА «Новости» основные риски для РФ, связанные с климатическими изменениями.

«Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный», — подчеркнул специалист.

Кислов со ссылкой на данные российских ученых добавил, что к 2050 году российская экономика по этой причине понесет ущерб на 8,5% от ВВП.

У каждого крупного региона РФ есть главный экологический процесс, завязанный на климате. Если на севере речь идет о таянии вечной мерзлоты, то в Калмыкии и Ставропольском крае — о прогрессирующей засушливости.

Наводнения, по мнению Кислова, России не сильно угрожают. Страна действительно может пострадать из-за них, но климат здесь не при чем.

«Ущерб от них связан <…> с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», — заключил эксперт.

В 2019 году Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше остальных российских регионов пострадали от природных катаклизмов. Их население столкнулось с сильными осадками и паводками.