    10 марта 2020, 08:52

    Названы две главные угрозы для России из-за изменения климата

    Александра Ломейко

    Россия может пострадать из-за таяния вечной мерзлоты и засухи. Таковы главные опасности от изменения климата для нашей страны. Наводнения ей если и угрожают, то по причине человеческой глупости.
    Названы две главные угрозы для России из-за изменения климата

    Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов назвал в беседе с РИА «Новости» основные риски для РФ, связанные с климатическими изменениями.

    «Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный», — подчеркнул специалист.

    Кислов со ссылкой на данные российских ученых добавил, что к 2050 году российская экономика по этой причине понесет ущерб на 8,5% от ВВП.

    У каждого крупного региона РФ есть главный экологический процесс, завязанный на климате. Если на севере речь идет о таянии вечной мерзлоты, то в Калмыкии и Ставропольском крае — о прогрессирующей засушливости.

    Наводнения, по мнению Кислова, России не сильно угрожают. Страна действительно может пострадать из-за них, но климат здесь не при чем.

    «Ущерб от них связан <…> с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», — заключил эксперт.

    В 2019 году Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше остальных российских регионов пострадали от природных катаклизмов. Их население столкнулось с сильными осадками и паводками.