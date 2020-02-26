Метеорологи назвали наиболее пострадавшие от катаклизмов регионы

В 2019 году от природных катаклизмов больше всего пострадали Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. На регионы обрушились сильные осадки и паводки.

Всего за год произошло 903 опасных погодных явлений, что составляет 75% от количества в 2019 году. Также снизилось число катаклизмов, которые нанесли значительный ущерб экономике страны: с 465 до 346 случаев. Ученым не удалось предсказать 17 опасных явлений в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Больше всего опасных погодных явлений, которые нанесли ущерб экономике, пришлось на Сибирский (86 случаев), Дальневосточный (71) и Южный (62) федеральные округа.

Самый больший ущерб нанесли ураганы, сильные осадки и ветра, дождевые паводки, пожары.

Метеорологи отметили, что России свойственен многолетний тренд на увеличение количества опасных явлений. Это происходит из-за стремительного изменения климата на планете. Одним из инструментов по снижению темпов роста опасных погодных явлений стало Парижское соглашение. Россия ратифицировала соглашение в сентябре 2019 года.