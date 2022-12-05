Экология 05 декабря 2022, 13:58 Названа предварительная причина гибели нерп в Дагестане Глава Росприроднадзора Радионова: загрязнений в месте гибели нерп в Дагестане не нашли Соцсети

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Погибшие в Дагестане каспийские нерпы скончались от кислородного голодания. Предварительные результаты проверки озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступившая в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что на трупах животных повреждений от сетей или снастей рыбаков специалисты не нашли. Они занялись вскрытием погибших нерп.

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«По предварительным данным, есть следы гипоксии. Изменения в организме животного, вызванные кислородным голоданием», — заявила Радионова.

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Глава Росприроднадзора подчеркнула, что проведенные анализы не выявили в воде и окружающей среде в ареале обитания нерп признаков загрязнения. Окончательные результаты проверки появятся к концу недели.

Кроме того, специалисты не зафиксировали в организмах погибших животных признаков отравления.

Более двух тысяч погибших краснокнижных нерп нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане. В Министерстве природы республики заявили, что трупы животных находят в разных местах. Больше всего мертвых морских животных обнаружили около рек Юзбаш, Сулак и Шуринки.