Экология 04 декабря 2022, 19:36 Число обнаруженных мертвых нерп в Дагестане выросло до 2,5 тысячи Минприроды Дагестана: у побережья республики нашли около 2,5 тысячи мертвых нерп Unsplash

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Число найденных около побережья Дагестана мертвых нерп увеличилось до 2,5 тысячи. Об этом сообщили представители регионального Минприроды. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

Они отметили, что поиск и подсчет погибших животных продолжается.

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«К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях», — сообщили представители ведомства.

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Они рассказали, что основная часть туш была найдена около Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

По данным ведомства, они столкнулись с наиболее массовой гибелью каспийской нерпы за последние десять лет.

Ранее генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сказал, что животные погибли по природным причинам. В региональном Минприроды сказали, что продолжат изучать причины гибели водных жителей.

Погибшие нерпы — каспийские тюлени являются краснокнижным животным.