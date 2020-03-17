Названа глобальная причина аномально теплой зимы. Дело не в изменении климата

Природные пожары в Сибири, Австралии и Северной Америке стали причиной аномально теплой зимы. Глобальные изменения климата здесь ни при чем. Просто углеводород от горящих лесов растекся над землей и не пропускал холодные массы.

Как рассказал «Российской газете» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, крупнейшие пожары в Сибири, Северной Америке и Австралии произвели выхлоп черного углеводорода. Он пробил тропосферу и растекся в нижней стратосфере. По мнению синоптика, именно углеводород и не пропускал холодные массы.

«Пока сажа от пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять на термодинамический баланс атмосферы», — заявил Тишковец. Собеседник добавил, что глобальное потепление — это цикличный процесс. В какой-то период он появляется, потом сходит на нет. В случае с теплой зимой об изменении климата говорить не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину аномально теплой зимы в Центральной России. По его словам, теплый атлантический воздух добрался этой зимой не только до европейской части РФ, но и до Якутии и Хабаровского края. Теплые воздушные массы вытеснили холодный сибирский воздух, что бывает крайне редко.