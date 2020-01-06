Наводнений станет больше? Ледники Гренландии тают с бешеной скоростью

Уже сейчас население всего мира чувствует на себе последствия глобального изменения климата. Неустойчивая погода, наводнения и катаклизмы, которых с годами станет только больше. Ученые утверждают, что потери льда в Гренландии увеличились в два раза и скоро уровень моря поднимется как никогда высоко.

Каждые 10 лет Гренландский ледяной щит начинает терять в два раза больше льда. Если в 90-х потери составляли 33 миллиарда тонн в год, то сейчас эта цифра подскочила до 254 миллиардов. Специалисты решили изучить масштабы изменений ледников Гренландии и провели 26 спутниковых анализов. В некоторых случаях ученые отслеживали, насколько быстро лед движется к морю, а в других — потери ледяного покрова.

Согласно исследованию, с 1992 года растаяло порядка четырех триллионов тонн гренландского льда. Именно такое количество приводит к повышению уровня Мирового океана примерно на сантиметр, пишет журнал Nature. Многие могут подумать, что сантиметр — это совсем мало, но подобный скачок способен привести к жертвам и разрушениям.

«Из-за подъема уровня моря всего на один сантиметр шесть миллионов человек оказываются в зоне ежегодных сезонных наводнений. С текущими тенденциями таяние льдов Гренландии приведет к тому, что к концу столетия ежегодно от затопления будут страдать 400 миллионов человек по всей планете», — отметил профессор Лидского университета Эндрю Шепард.

Если раньше ООН делала прогнозы, что таяние ледников Гренландии приведет к повышению уровня океана на 16 сантиметров к 2100 году, то теперь речь идет о шести метрах в течение тысячелетия.

Гораздо большие изменения может принести Антарктида, где также очень быстро тают ледники. Уровень морей будет подниматься из-за Антарктиды в долгосрочной перспективе, а Гренландия оказывает свой эффект прямо сейчас.

Кроме того, Гренландия — самый большой остров в мире, покрытый сплошным слоем льда. По своим размерам ледяной покров может соперничать с территорией Аляски, а толщина его центра более 1,6 километра.

Наибольшие потери приходятся на несколько крупных ледников. Например, еще несколько лет назад от Якобсхавн откололось и растаяло в океане 12 квадратных километров льда.

Из-за глобального потепления и высоких температур ледники начали таять еще быстрее. Как пишет The Washington Post, Гренландия стала одним из тех регионов мира, который прогревается быстрее всего. Большая часть острова уже прогрелась более чем на два градуса, если сравнивать с концом XIX века. Это вдвое превышает средний глобальный показатель потепления.

Стоит не забывать, что летом таяние усиливается еще больше. Как показало исследование, чуть больше половины потерь Гренландии связано именно с плюсовыми температурами. При этом снегопады никак не могут компенсировать потери.