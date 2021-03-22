Настоящую весну пообещали жителям Сибири и Дальнего Востока

Аномально теплая погода в ближайшие дни ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Настоящая весна придет в Сибирь, где в течение недели температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы. Особенно теплая погода ожидается в Красноярском крае и Забайкалье, сообщил синоптик.

В Красноярске днем столбик термометра покажет до +4 градусов по Цельсию. В Иркутской области потеплеет до +8 градусов. Но «настоящая теплынь», по словам Вильфанда, ожидается на юге Забайкальского края, в Амурской области и Хабаровске, где потеплеет до +10 градусов.

В Гидрометцентре при этом предупредили о сильных осадках, которые пройдут в некоторых регионах, среди которых Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, а также Краснодарский край. На побережье Черного моря ветер усилится до 25 метров в секунду. Мокрый снег и дождь ожидаются и в Крыму. По прогнозу синоптиков, непогода в начале недели ожидается на большей части Южного федерального округа.