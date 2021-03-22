Сильные осадки пройдут в нескольких регионах России в ближайшие дни

Синоптик предупредил о сильных осадках, которые пройдут в ближайшие дни в нескольких регионах России. Речь идет о Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Архангельской области.

«В Петербурге ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и налипание мокрого снега в ближайшее время. В Карелии аналогичная ситуация, в Архангельской области осадки будут преимущественно в виде снега, кроме того, будет гололед», — передал ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Краснодарском крае также в понедельник и вторник ожидается некомфортная погода. Жителей ждут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, на побережье Черного моря ветер усилится до 25 метров в секунду. В Крыму также пройдет мокрый снег и дождь. Как отметил синоптик, непогода в начале недели ожидается на большей части Южного федерального округа.

Синоптик добавил, что жителям Ставрополья и республик Северного Кавказа тоже необходимо подготовиться к осадкам, налипанию мокрого снега и сильному ветру.

Вильфанд также рассказал, что до конца марта не стоит ожидать резкого потепления на территории Центрального федерального округа.