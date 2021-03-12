Настоящая весна придет в европейскую часть России уже на выходных

Морозы сменяются оттепелью уже на выходных в большинстве регионов европейской части России. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Погодные условия изменятся в конце недели под влиянием активного атлантического циклона. Плотный небосвод закроет облака, весна придет в европейскую часть России с дождем и мокрым снегом. Ночные заморозки сделают дороги и тротуары скользкими, поэтому на улицах нужно быть осторожнее.

В Москве в субботу столбик термометра покажет около нуля, а уже в воскресенье ожидается температура +2…+4 градуса, но вместе с этим — дождь и порывистый ветер. Такая же погода ожидается и в Санкт-Петербурге, где тоже будет ветрено.

В Министерстве энергетики РФ ранее заявили, что морозы стали одной из причин повышения цен на бензин. Об этом рассказало Ura.ru.

В Москве и Подмосковье 13 марта ожидается ветер со скоростью до 15 метров в секунду, написала «Газета.ru». Выпадет снег. А в воскресенье днем в столичном регионе может потерпеть до +6 градусов. Ранее Гидрометцентр объявил в Московском регионе «желтый уровень» опасности.

Ночь на 10 марта в Москве оказалась самой холодной с окончания Второй мировой войны.