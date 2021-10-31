FT: цены на продукты для завтрака достигли 10-летнего максимума

Цены на кофе, сахар, молоко, овес, пшеницу и апельсиновый сок достигли максимальных показателей за последние 10 лет. Об этом сообщила газета Financial Times, рассказавшая о своем традиционном индексе цены за обычный завтрак.

По данным издания средний рост цен на перечисленные продукты к 2019 году вырос на 63%. С 2021 года стоимость начала расти ускоренными темпами.

Причинами этой ситуации эксперты видят в повышенном спросе на фоне восстанавливающейся экономики после ковидного 2020 года. Производители продуктов сейчас не могут удовлетворить возросший общемировой спрос, что подстегивает рост цен.

Кроме того, на подорожании продуктов питания сказываются неблагоприятные погодные условия. Основные поставщики пшеницы: Россия, Северная Америка и Аргентина пострадали от сильной засухи. Европейские производители — напротив столкнулись с обильными дождями. Цены на фьючерсы пшеницы с поставками на ближайшие месяцы выросли в среднем на 20%.

Засуха в Бразилии привела к росту цен на сахар на 26% и кофе на 56%.

Свой вклад внесли производители удобрений, часть из которых остановила заводы, так как цены на природный газ оказались для них неподъемными. Даже если урожай 2022 года окажется рекордным покрыть дефицит продовольствия с его помощью не получится. Условия высоких цен на рынке продуктов питания останутся в мировой экономике еще минимум на год.