Найдено первое экологическое объяснение одомашниванию собак
Старший научный сотрудник Управления пищевых продуктов Финляндии и приглашенный научный сотрудник Финского музея естественной истории Мария Лахтинен сообщила Scientific American, что это первое экологическое объяснение одомашнивания собак. Она согласилась, что в этом вопросе не может быть простого ответа, так как процесс наверняка включал в себя множество факторов.
Изначально Лахтинен не собиралась раскрывать главную собачью тайну. Она изучала рацион охотников-собирателей позднего плейстоцена в Арктике и субарктической Евразии. В то время, примерно 20 000–15 000 лет назад, мир переживал самую холодную стадию последнего ледникового периода.
Тогда люди, как и сейчас, в основном употребляли в пищу мясо животных. Из-за отсутствия жиров и углеводов возникал недостаток питательных веществ. Если люди едят слишком много мяса возникает диарея, через несколько недель может развиться отравление и последовать смерть.
«Поскольку мы, люди, не полностью адаптированы к хищной диете, мы просто не можем хорошо переваривать белок, подобная диета может стать фатальной за очень короткий период времени», — подчеркнула исследовательница.
В условиях суровых арктических и субарктических зим люди питались мясом северных оленей и диких лошадей, которое было почти лишено жира и состояло в основном из мышц.
Лахтинен подсчитала, что дичь, пойманная людьми в Арктике и субарктике в это время, дала гораздо больше белка, чем люди могли бы безопасно потреблять. Поэтому часть они наверняка выбрасывали, и ее подбирали волки. Привыкшие к подачкам животные со временем стали послушными, научились тянуть сани с тяжелой кладью и стали первыми собаками.
Эта теория имеет смысл не только с экологической точки зрения, но и с географической: самые ранние находки палеолитических собак в основном были сделаны в районах, которые в то время были очень холодными.
Сбежавшего от хозяина в Одинцовском районе волка удалось поймать около железнодорожной станции в Голицыно. Он не пытался напасть на людей, и вел себя как ручное животное.