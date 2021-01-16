Найдено первое экологическое объяснение одомашниванию собак

Ученые уже более 100 лет изучают обстоятельства и процесс приручения собак, но до сих пор в этом вопросе нет ясности. Исследователь из Финляндии Мария Лахтинен считает, что первобытные люди выбрасывали излишки мяса, которые их пищеварительная система не могла усвоить без вреда для здоровья. Таким образом они прикормили волков.

Старший научный сотрудник Управления пищевых продуктов Финляндии и приглашенный научный сотрудник Финского музея естественной истории Мария Лахтинен сообщила Scientific American, что это первое экологическое объяснение одомашнивания собак. Она согласилась, что в этом вопросе не может быть простого ответа, так как процесс наверняка включал в себя множество факторов.

Изначально Лахтинен не собиралась раскрывать главную собачью тайну. Она изучала рацион охотников-собирателей позднего плейстоцена в Арктике и субарктической Евразии. В то время, примерно 20 000–15 000 лет назад, мир переживал самую холодную стадию последнего ледникового периода.

Тогда люди, как и сейчас, в основном употребляли в пищу мясо животных. Из-за отсутствия жиров и углеводов возникал недостаток питательных веществ. Если люди едят слишком много мяса возникает диарея, через несколько недель может развиться отравление и последовать смерть.

«Поскольку мы, люди, не полностью адаптированы к хищной диете, мы просто не можем хорошо переваривать белок, подобная диета может стать фатальной за очень короткий период времени», — подчеркнула исследовательница.

В условиях суровых арктических и субарктических зим люди питались мясом северных оленей и диких лошадей, которое было почти лишено жира и состояло в основном из мышц.

Лахтинен подсчитала, что дичь, пойманная людьми в Арктике и субарктике в это время, дала гораздо больше белка, чем люди могли бы безопасно потреблять. Поэтому часть они наверняка выбрасывали, и ее подбирали волки. Привыкшие к подачкам животные со временем стали послушными, научились тянуть сани с тяжелой кладью и стали первыми собаками.

Эта теория имеет смысл не только с экологической точки зрения, но и с географической: самые ранние находки палеолитических собак в основном были сделаны в районах, которые в то время были очень холодными.

Сбежавшего от хозяина в Одинцовском районе волка удалось поймать около железнодорожной станции в Голицыно. Он не пытался напасть на людей, и вел себя как ручное животное.