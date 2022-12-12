Эксклюзив 12 декабря 2022, 16:12 «Начнется понижение температуры». Москвичам рассказали, когда закончатся дожди Синоптик Шувалов: дожди в Москве прекратятся утром 13 декабря Дороги и транспорт МО / Telegram

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За последние несколько дней в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков, рассказал «360» руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, к утру 13 декабря дожди прекратятся, а температура начнет снижение.

Синоптик рассказал, что вечером 12 декабря будет продолжаться дождь.

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«Только во вторник прекратится дождь и начнется понижение температуры, как фронт отойдет от нас и начнется понижение температуры», — рассказал Шувалов. Он добавил, что вечером 13 декабря пойдет снег — он продолжится 14 числа, а температура воздуха составит четыре-шесть градусов мороза.

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По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дождь превратится в снегопад14 декабря. Синоптик рассказал, что в середине недели начнутся снегопады, а высота снежного покрова составит 18 сантиметров.