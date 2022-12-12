Москва 12 декабря 2022, 14:53 Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве ждать снегопад Синоптик Тишковец: тропический дождь превратится в снегопад в ночь на среду, 14 декабря

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда в Москве ждать снегопад.

По его словам, тропический дождь, который продолжает идти в Москве и Московской области, превратится в снегопад уже в среду, 14 декабря.

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«За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы», — сообщил специалист.

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К середине недели в город вернутся морозы и обильные снегопады. Высота снежного покрова составит до 18 сантиметров.