Наука 22 февраля 2024, 19:39 Академик Эйсмонт рассказал, что двойная вспышка на Солнце может вызвать сбой спутников и инсульты у людей

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На Земле в ближайшие несколько дней возможны сильные магнитные бури, если до нашей планеты дойдут сгустки плазмы от произошедшей минувшей ночью двойной вспышке на Солнце. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он объяснил, что в случае, если плазма достигнет Земли, можно будет наблюдать очень интенсивное и яркое полярное сияние. Кроме того, есть риски нарушения работы спутников.

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«Это опасное явление, и обычно в таких случаях, если есть такие прогнозы, что сгусток плазмы доберется до Земли и возникнут магнитные бури, спутники переводятся в безопасный режим», — отметил эксперт.

Он добавил, что от магнитных бурь всегда страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в этот период возрастает количество инсультов и инфарктов.

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