На месте ЧП в Норильске собрали еще 50 кубометров разлившегося топлива

За сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске удалось собрать 50 кубических метров топливно-водяной смеси. С начала работ реку Амбарная очистили от 33 237 кубометров дизеля.

Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба. Он рассказал, что на склады ТЭЦ-3 за последние сутки вывезли 3100 тонн загрязненного поверхностного грунта. Всего туда отправили 185 102 тонн. При этом специалисты обработали полкилометра береговой линии сорбентом.

На месте работают 348 человек, среди них 11 сотрудников МЧС, и 174 единицы техники. К ликвидации привлечена авиационная группировка из трех воздушных судов.

Утечка дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая. На ТЭЦ-3 один из резервуаров хранения получил повреждения. Из-за этого 21 тысяч тонн вещества оказались в воде.

Компания «Норильский никель», которой принадлежит ТЭЦ-3, назвала основной версией ЧП потепление в условиях вечной мерзлоты. Оно привело в движение опоры под топливными цистернами.

После того, как стало известно об экологической катастрофе, в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Открыто уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее сообщалось о завершении второго этапа работ по ликвидации последствий аварии.