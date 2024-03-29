Экология 29 марта 2024, 04:55 Мыши захватили остров. Грызунов на Марион-Айленде будут истреблять с вертолетов Мышей на острове Марион-Айленд предложили истреблять с вертолетов Freepik

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Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию — бороться с грызунами будут с вертолетов. Об этом написало издание Lenta.ru.

Необитаемый остров Марион-Айленд долгое время был домом пингвинов, альбатросов и морских котиков. Но около двух веков назад на нем неожиданно появились мыши — вероятно, сбежали с тонущего корабля. В отсутствии внешних врагов грызуны расплодились и захватили весь остров.

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Чтобы сократить популяцию мышей, работники местной метеостанции в середине XX века выпустили на остров пять кошек. Сначала это помогло решить проблему. Но кошки тоже размножились и после мышей переключились на редких птиц. Одичавшие хищники полностью уничтожили один из видов буревестников. Следующие 20 лет люди боролись с расплодившимися кошачьими.

Когда с кошками покончили, на острове опять возникла проблема мышей. Выяснилось, что грызуны нападают на птенцов и съедают их заживо. Огромные альбатросы оказались не в состоянии противостоять крохотным грызунам.

Теперь власти ЮАР предложили уничтожать мышей с вертолетов. Над островом планируется распылить 550 тонн отравляющих веществ, смертельных для грызунов, но относительно безопасных для других видов. Ученые отмечают, что, если в результате операции останется в живых хотя бы одна беременная самка, то все усилия пойдут насмарку — популяция мышей снова возродится и захватит остров.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и крыс в окопах.