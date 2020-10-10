Москву и область ждет аномально теплая погода на следующей неделе

Синоптики предупреждают москвичей и жителей Подмосковья: снова придет лето. На следующей неделе будет солнечно, сухо и +17 градусов.

Эти выходные жители столицы тоже проведут в тепле, температура днем составит от +15 до +17 градусов.. По словам синоптиков, это на восемь градусов выше нормы. Но в субботу могут местами пройти дожди. Информация появилась на сайте центра «Фобос».

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — говорится в сообщении.

В четверг в Министерстве здравоохранения порекомендовали россиянам не выходить в эти выходные из дома, а провести их в кругу родных, уточняет Ura.ru. По их мнению, это позволит сократить рост количества новых зараженных.

Ранее эксперты рассказали, что жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели ждет похолодание. Температура опустится до значений, которые характерны в середине октября. Но до середины недели, по данным Гидрометцентра, сохранится тепло.