Россиян предупредили о похолодании в центральной части страны

Жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели ждет похолодание. Температура опустится до значений, которые характерны в середине октября.

Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она отметили, что до середины недели в центре Европейской России будет держаться теплая погода. Она сохраниться за счет антициклона, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении.

Из-за этого в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут оказывать циклоны и их атмосферные фронты. Макарова подчеркнула, что это явление можно проследить уже сейчас, однако постепенно оно станет более устойчивым процессом.

В столичном регионе до середины следующей недели температура будет выше нормы на пять градусов.

«По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока 10-15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть», — заключила она.