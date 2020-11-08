Москвичей с понедельника ожидают заморозки и гололед

С 9 ноября в столице ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений и гололедица. Водителям лучше избегать резких перестроений на дороге, пешеходам — выбрать обувь с нескользкой подошвой.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В столице ожидается ухудшение погоды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, с 21:00 местами на территории Москвы столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ночью и утром возможна гололедица», — говорится в сообщении.

Пожилым людям и тем, кто с трудом передвигается, предложили использовать трость с резиновым наконечником.

О том, что эти выходные станут последними теплыми днями, ранее предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее данным, 9 ноября, температура резко понизится — на пять-восемь градусов. Дожди не ожидаются.