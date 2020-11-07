Резкое похолодание придет в Москву и область с понедельника

В понедельник, 9 ноября, температура резко понизится — на пять-восемь градусов. Днем столбики термометра покажут +1…+3 градуса, ночью возможны слабые заморозки. Ветер подует северо-западный, порывы будут достигать 11 метров в секунду. Давление начнет расти, осадки прекратятся.

«Будет хоть и прохладно, но сухо», — рассказала Паршина.

По ее словам, такая погода укладывается в климатическую норму, отметило информационное агентство «Невские новости». «Просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким», — объяснила метеоролог.

В октябре температура в городе ни разу не опускалась ниже нуля, напомнила синоптик, напомнила она.

На следующей неделе возможна и гололедица, особенно 14–15 ноября, так в эти субботу и воскресенье выпадут осадки.

Похолодание будет затяжным — до 15 ноября. Ночью температура будет опускаться до -5 градусов, а днем возможны колебания от -3 до +2 градусов. В некоторые дни специалисты Гидрометцентра прогнозируют дожди со снегом, но серьезных снегопадов пока не предвидится.

Метели и снежные покровы придут на следующей неделе в Республику Коми, Костромскую область, на Северный Урал.