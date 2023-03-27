Экология 27 марта 2023, 02:36 Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков Метеоролог Позднякова рассказала о возвращении в Москву снегопадов в начале апреля freepik

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В апреле жителей столицы будет ждать не теплая весенняя погода, а возвращение зимы. Как рассказала сайту kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в первые дни месяца в городе возможны снегопады.

«У нас будет две волны холода. Одна с 30 марта до 1 апреля, потом немножко потеплеет, и чуть позже придет еще одна порция холодной погоды», — отметила метеоролог.

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Позднякова уточнила, что в начале этой недели сохранится тепло. В понедельник, 27 марта, будет +10…+12 градусов, во вторник столбики термометров подрастут еще больше — до +14. Со среды температура начнет снижаться — днем будет не выше +7, а ночью будет холодать до -2.

Также синоптик рассказала о долгосрочном прогнозе. По ее словам, в апреле «особого тепла ждать не приходится». Потеплеет только к началу мая.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сделал похожие прогнозы. Он пообещал москвичам заморозки, снег и гололед. И посоветовал водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.