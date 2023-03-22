22 марта 2023, 15:54
Синоптик Леус посоветовал водителям не менять резину раньше срока
Синоптик Леус посоветовал менять резину не раньше середины апреля
Не стоит менять резину раньше времени. Лучше дождаться периода, когда температура перестанет опускаться ниже +5…+7 градусов. Такой информацией поделился ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам синоптика, подобная температура приходит в Москву во второй декаде апреля. Кроме того, в ближайшее время в городе выпадет снег, а также наступят заморозки и придет гололед. По этой причине менять резину слишком рано не стоит.
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«Исходя из своего водительского опыта, скажу, что до середины апреля о смене резины задумываться не буду», — отметил специалист.
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