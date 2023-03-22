Транспорт 22 марта 2023, 15:54 Синоптик Леус посоветовал водителям не менять резину раньше срока Синоптик Леус посоветовал менять резину не раньше середины апреля

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Не стоит менять резину раньше времени. Лучше дождаться периода, когда температура перестанет опускаться ниже +5…+7 градусов. Такой информацией поделился ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам синоптика, подобная температура приходит в Москву во второй декаде апреля. Кроме того, в ближайшее время в городе выпадет снег, а также наступят заморозки и придет гололед. По этой причине менять резину слишком рано не стоит.

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«Исходя из своего водительского опыта, скажу, что до середины апреля о смене резины задумываться не буду», — отметил специалист.

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