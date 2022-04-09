Москвичей предупредили о возможных заморозках в апреле и мае

Несмотря на уже весеннюю погоду, в Москве еще вероятны заморозки, причем как в апреле, так и в начале мая. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, подобные явления характерны для второй половины весны в столице.

«Не стоит забывать, что это весна в московском исполнении, заморозки для нее характерны. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет их не бывает в апреле и начале мая. Нужно готовиться», — заметил Вильфанд.

По его словам, заморозки в столице фиксировались даже в июне.

Ранее синоптики спрогнозировал небольшое похолодание в Москве в выходные 9 и 10 апреля. В эти дни будет до +10 градусов.

В конце марта и начале апреля циклон «Катарина» принес в Москву снегопады. За день выпало около 50% месячной нормы осадков. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что снежная погода — норма для апреля, снег может идти весь месяц и даже до появления первых листьев на деревьях.