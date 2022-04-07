Последний снег весны. Московскому региону пообещали тепло

К концу недели Москву и Московскую область ждет потепление. Пятница станет самым теплым днем. Ожидается, что температура воздуха поднимется примерно до +15 градусов. Однако на выходных будет небольшое похолодание. В субботу и воскресенье столбик термометра опустится до +10 градусов, заявили синоптики.

Москвичей предупредили о ливнях и мокром снеге 7 апреля. Температура за день поднимется до +9 градусов по Москве и до +10 по Московской области. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода в середине недели обусловится теплым атмосферным фронтом, связанным с Североатлантическим циклоном. Из-за этого днем будет облачно. В городе ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

Ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, а атмосферное давление начнет падать. Специалист уверен, что, таким образом, погода возвращается в рамки климатической нормы.

Долгожданное потепление

Теплая погода постепенно приходит в Московский регион. Руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов рассказал «360», что весеннюю температуру также можно наблюдать в соседних регионах.

По словам специалиста, в четверг в российской столице ожидается две волны тепла. Днем мокрый снег сменится дождем, а к вечеру столбик термометра выйдет на отметку +9 градусов.

Пятница станет самым теплым днем недели. В Москву и Подмосковье придет теплая погода с температурой до +15 градусов. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что москвичей в пятницу также ждет сильный дождь.

«Предстоящая ночь будет теплее, чем то, что мы наблюдали. В Москве температура будет от +4 до +6, а по области от +1 до +6», — рассказала она.

Теплая погода продлится недолго. По словам Александра Шувалова, на выходных москвичей и жителей Подмосковья ждет похолодание.

В ночь на субботу проходит холодный фронт с Запада. Ветер сменится с южного на юго-западный, и температура немного просядет до +10 градусов. Будет теплая ночь, но дневная температура не будет такой высокой Александр Шувалов.

Погода в субботу будет облачной, и время от времени будут идти дожди. По словам Поздняковой, на выходных ночная температура будет от +4 до +6 градусов, а дневная — от +10 до +12 градусов.

«Температура будет выше климатической нормы где-то на три-четыре градуса. То есть погода вновь будет опережать календарь. Дожди, которые могут пройти на выходных, будут во благо, потому что они поспособствуют быстрому таянию снега на улицах», — рассказала Позднякова.

Эту информацию подтвердил и Шувалов. По его прогнозам, ближе к воскресенью на Москву и Московскую область придет циклон с севера Италии. В связи с этим жителей российской столицы ждут дожди, ночная температура составит +6 градусов, а дневная — +8 градусов.

Последний снег весны

В конце марта и начале апреля Москва столкнулась с циклоном «Катарина», который принес с собой снегопады. За один день выпало около 50% месячной нормы осадков. Жителям юго-востока Подмосковья также предсказывали ледяные дожди.

Снежная погода — норма для апреля, даже несмотря на то, что в последние годы второй весенний месяц был теплым. Позднякова объяснила, что снег может идти весь апрель и даже до момента, когда на деревьях появятся первые листья.

«Мы рассчитываем, что то, что мы наблюдаем за окном, — это последний видимый снег, который может выпасть в Москве. Для первой половины апреля характерны осадки в виде дождя, в этом нет ничего экстраординарного», — заключила специалист.