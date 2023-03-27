Экология 27 марта 2023, 03:36 Москвичей предупредили о сильном тумане 27 марта МЧС России: утром 27 марта в Москве ожидается сильный туман Shutterstock.com

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Синоптики Росгидромета прогнозируют сильный туман в Москве до утра понедельника, 27 марта. Об этом жителей столицы предупредило главное управление МЧС по региону.

Видимость сохранится в пределах от 200 до 700 метров. Туман рассеется ближе к 10:00, сообщили синоптики.

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МЧС рекомендовало москвичам быть более внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств посоветовали снизить скорость движения в городской черте и строго соблюдать правила. Автомобилистов также попросили избегать лишних перестроений, обгонов и сложных маневров на дорогах.

Прогноз погоды на апрель для жителей московского региона ранее составила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Жителям столицы предрекли снегопады в первые дни месяца вместо теплой весенней погоды. Ожидается две волны холода, одна придет 30 марта, она продлится около суток. Вторая придет чуть позже. Потеплеет только к началу мая, сообщила синоптик.