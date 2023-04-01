Общество 01 апреля 2023, 05:06 Россиян предупредили о слишком дождливой погоде в апреле Вильфанд: в апреле на больше части страны не ожидается аномально теплой погоды РИА «Новости»

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Слишком дождливая погода в апреле ожидается в ряде регионов России. Избыток осадков прогнозируется в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На больше части страны длительных периодов аномально теплой погоды в апреле не ожидается. На больше части европейской территории средняя температура будут находиться в пределах нормы. Выше нормы столбик термометра поднимается в Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях. Температурный фон будет достаточно однородным.

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В азиатской части страны температура воздуха также будет близка к норме.

«На юге Уральского федерального округа, на юго-востоке Якутии, Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и в Магаданской области, Чукотке — на один градус выше нормы», — рассказал метеоролог.

Избыток дождей ожидается в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большой территории азиатской части страны. Превышение нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине.

Однако, отметил Вильфанд, это средние значения за месяц. В течение апреля, как и положено, будут чередоваться периоды пасмурной и солнечной погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве начало апреля будет облачным и дождливым, потому что российская столица до вторника будет находиться во власти циклона.