Экология 17 мая 2023, 11:49 Москвичей предупредили о самом жарком дне на этой неделе Метеобюро Москвы: в этот четверг температура воздуха в столице прогреется до 25 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Этот четверг станет самым жарким майским днем в столице. Температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

«Восемнадцатого мая зарегистрируют высокий показатель температуры воздуха за эту неделю. Возможно, этот день станет самым жарким и за весь месяц», — рассказала она.

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Так, с понедельника ожидается похолодание: ночью будет от +3 до +8 градусов, днем +20...+22.

Специалист добавила, что жаркая погода является неблагоприятной для всей городской среды. Солнце очень активно, поэтому следует находиться в тени и соблюдать правила нахождения под палящими лучами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг аномальную погоду этим летом.