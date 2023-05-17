17 мая 2023, 11:49
Москвичей предупредили о самом жарком дне на этой неделе
Метеобюро Москвы: в этот четверг температура воздуха в столице прогреется до 25 градусов
Этот четверг станет самым жарким майским днем в столице. Температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой.
«Восемнадцатого мая зарегистрируют высокий показатель температуры воздуха за эту неделю. Возможно, этот день станет самым жарким и за весь месяц», — рассказала она.
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Так, с понедельника ожидается похолодание: ночью будет от +3 до +8 градусов, днем +20...+22.
Специалист добавила, что жаркая погода является неблагоприятной для всей городской среды. Солнце очень активно, поэтому следует находиться в тени и соблюдать правила нахождения под палящими лучами.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг аномальную погоду этим летом.
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