17 мая 2023, 05:34
Россиянам рассказали, ждать ли экстремальную жару этим летом
Синоптик Тишковец: температурных аномалий этим летом в России не будет
Некоторые синоптики заявили, что россиян ждет самое жаркое за последние 150 лет лето. Но с такими прогнозами не согласился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с радио Sputnik он сообщил, что температурных аномалий не будет.
«Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона», — отметил Тишковец.
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По его словам, все летние дни не будут одинаковыми, но температура ожидается умеренная. При этом осадков выпадет меньше нормы, а его дефицит может достигнуть 10%. В основном дожди будут лить в начале лета. Некоторые регионы ждет засуха.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы, что вода в реках, озерах и прудах еще не прогрелась. Он призвал людей не спешить окунаться, так как до купального сезона еще далеко.
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