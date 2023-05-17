Экология 17 мая 2023, 05:34 Россиянам рассказали, ждать ли экстремальную жару этим летом Синоптик Тишковец: температурных аномалий этим летом в России не будет Unsplash

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Некоторые синоптики заявили, что россиян ждет самое жаркое за последние 150 лет лето. Но с такими прогнозами не согласился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с радио Sputnik он сообщил, что температурных аномалий не будет.

«Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона», — отметил Тишковец.

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По его словам, все летние дни не будут одинаковыми, но температура ожидается умеренная. При этом осадков выпадет меньше нормы, а его дефицит может достигнуть 10%. В основном дожди будут лить в начале лета. Некоторые регионы ждет засуха.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы, что вода в реках, озерах и прудах еще не прогрелась. Он призвал людей не спешить окунаться, так как до купального сезона еще далеко.