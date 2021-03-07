Москвичей предупредили о рекордных осадках перед 8 Марта

Сразу четверть месячной нормы осадков может выпасть 7 марта в столичном регионе. В разных районах ожидается до девяти миллиметров осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В разных районах Москвы и Московской области только за 7 марта выпадет от четырех до восьми-девяти миллиметров осадков. Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 миллиметра, так может выпасть сразу четверть месячной нормы», — процитировал синоптика ТАСС.

Вильфанд отметил, что за воскресенье в городе может выпасть рекордное количество осадков. Сейчас это значение составляет 8,1 миллиметра. При этом синоптик добавил, что за всю историю метеонаблюдений 8 марта было самым сухим днем.

«Максимальное количество осадков выпадало аж в 1893 году, и это всего лишь 6,6 миллиметра. Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям», — заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал, что 7 марта жителей европейской части России ждут снегопады и метели. Порывы ветра в этот день будут достигать 20 метров в секунду.