Жителей европейской части России предупредили о снегопадах 7 марта

Большинство регионов европейской части России 7 марта ждет непогода. Жителям обещают снегопады и метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ныряющий циклон приведет к тому, что погода в канун праздника на всей европейской части России существенно ухудшится: резкое падение давления и сильные снегопады», — привел слова синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что 7 марта скорость ветра будет составлять от семи до 12 метров в секунду. При этом порывы ветра могут достигать и 20 метров в секунду. Синоптик назвал такие значения очень серьезными и пообещал сильную метель. Также на улице могут наблюдаться снежные заносы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью предупредила, что снег и сильный ветер продержатся в регионе до вечера 7 марта. Спасатели порекомендовали при гололедице ходить по улицам осторожно, наступая на всю подошву. При падении нужно присесть, чтобы снизить высоту падения.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не выезжать на дорогу на летней резине. По возможности стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.