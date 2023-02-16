Экология 16 февраля 2023, 09:15 Москвичей предупредили о похолодании в четверг Синоптик Леус сообщил о похолодании в Москве до −5 в четверг

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Похолодание произойдет в Москве в четверг, столбик термометра опустится до −5 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

По его словам, значительное влияние на погоду в Москве сейчас оказывает тыловая часть циклона, основная масса которого ушла в районы Нижней Волги.

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«Ожидается облачная, с короткими прояснениями, погода. Кратковременный снег пройдет местами в первой половине дня. Температура воздуха опустится до −5 градусов, в Московской области до −7», — написал он.

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Ветер подует с северо-востока с силой до восьми метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

«Геомагнитное поле слабо возмущенное, солнечная активность умеренная», — добавил Леус.

Ранее синоптик Алина Коптилевская рассказала «360», что в воскресенье, 19 февраля, Москву накроет снегопад. Температура воздуха в регионе упадет до −5 градусов.