Эксклюзив 15 февраля 2023, 16:14 Москвичей предупредили о снежной погоде в воскресенье Синоптик Котилевская предупредила москвичей о метели в воскресенье, 19 февраля РИА «Новости»

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Ближайшее воскресенье, 19 февраля, встретит жителей Москвы метелью с порывами ветра до 11 метров в секунду. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Самым снежным днем в неделе будет воскресенье. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду, для метеорологов это слабая метель. Хорошая зимняя погода, не очень холодная», — отметила она.

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Котилевская уточнила, что температура воздуха в ночь на воскресенье ожидается до −5 градусов тепла, а днем потеплеет до −1 градуса.

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Атмосферное давление 19 февраля снизится до 725 миллиметров ртутного столба.

«Сейчас оно в пределах 755 миллиметров, что выше нормы. Падение начнется субботы, а после воскресенья опять пойдет рост», — добавила синоптик.

По ее словам, все метели связаны с циклонами. В ближайшие два дня центральную часть России накроет антициклон, который принесет с собой холодный воздух.