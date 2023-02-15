15 февраля 2023, 16:14
Москвичей предупредили о снежной погоде в воскресенье
Синоптик Котилевская предупредила москвичей о метели в воскресенье, 19 февраля
Ближайшее воскресенье, 19 февраля, встретит жителей Москвы метелью с порывами ветра до 11 метров в секунду. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Самым снежным днем в неделе будет воскресенье. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду, для метеорологов это слабая метель. Хорошая зимняя погода, не очень холодная», — отметила она.
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Котилевская уточнила, что температура воздуха в ночь на воскресенье ожидается до −5 градусов тепла, а днем потеплеет до −1 градуса.
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Атмосферное давление 19 февраля снизится до 725 миллиметров ртутного столба.
«Сейчас оно в пределах 755 миллиметров, что выше нормы. Падение начнется субботы, а после воскресенья опять пойдет рост», — добавила синоптик.
По ее словам, все метели связаны с циклонами. В ближайшие два дня центральную часть России накроет антициклон, который принесет с собой холодный воздух.
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