Москвичей предупредили о похолодании на выходных

Холодная погода вернется в Москву уже на выходных. По словам синоптиков, в течение всей рабочей недели в столичном регионе будет оттепель, а в субботу и воскресенье термометры вновь покажут минус.

«Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными — в диапазоне минус два-минус семь градусов, дневные — тоже преимущественно отрицательные. Также москвичей ждет ясная погода в эти дни», — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение рабочей недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на восемь-девять градусов. В субботу и воскресенье норма будет превышена на шесть градусов.

В Гидрометцентре сообщили, что в субботу ночью будет до —7 градусов, днем температура будет варьироваться в пределах -3…+2. В воскресенье ночью будет до -6 градусов, а днем -2…+3.

В течение ближайших двух дней в Москве и Подмосковье сохранится гололедица, будет метель и мокрый снег. Во вторник, кроме того, атмосферное давление упадет до 729 миллиметров ртутного столба и сохранится на низком уровне до пятницы.