Метель, гололед и мокрый снег. Москвичей и жителей области предупредили об ухудшении погоды уже через пару часов

В ближайшие два дня погода не будет радовать москвичей и жителей Подмосковья. Ожидаются метель, гололедица и мокрый снег, причем погода ухудшится уже через несколько часов.

«Москва будет находиться в узкой полосе между двумя фронтальными разделами. Усиление ветра уже ощущается сейчас, но его порывы усилятся до 15-18 метров в секунду примерно через три часа. А дальше москвичей ожидают <…> мокрый снег, гололедица, метель, гололед», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Он, кроме того, предупредил о риске налипания мокрого снега и усиления ветра до 20 метров в секунду. Такая погода, по его словам, сохранится до второй половины 11 февраля. Высота сугробов за день вырастет на 2-4 сантиметра.

Еще одним неприятным сюрпризом от погоды станет низкое атмосферное давление. Во вторник оно упадет до 729 миллиметров ртутного столба и вернется в норму только 14 февраля — до 749 миллиметров ртутного столба. Вильфанд объяснил, что понижение давления связано с прохождением фронтального раздела.