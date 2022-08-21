Москвичей предупредили о надвигающейся аномальной жаре

Жителей Москвы на следующей неделе ожидает аномальная жара. Температура воздуха дойдет до отметки в +33 градуса, что выше климатической нормы на семь-восемь градусов. Об этом рассказал в комментарии ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара ждет москвичей с понедельника, предупредил метеоролог. В этот день прогнозируется +28…+30 градусов.

«Уже [во] вторник и среду — +31…+33 градуса», — отметил Вильфанд. По его словам, в понедельник еще будет небольшая облачность, но уже со вторника «будут опять парящие лучи солнца».

Как отметил метеоролог, со вторника воздушные массы будут перемещаться с юга — с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока. Температура поднимется выше климатической нормы на семь-восемь, что является, по словам Вильфанда, большой аномалией.

Опускаться показатели столбиков термометра в Москве начнут только во второй половине недели, примерно с пятницы, 26 августа. Однако даже при этом температура останется выше климатической нормы — около +25…+29 градусов. В течение всей предстоящей неделе выше нормы будет и давление — примерно на 7-10 миллиметров ртутного столба.

Вильфанд также сообщил, что жителей азиатской части России ждут заморозки от -1 до -3 градусов. Такая температура установится ночью в воскресенье и понедельник. Температура ниже нормы ожидается в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. Тоже самое касается Хакасии, Республики Тыва, Алтайского края и южной части Красноярского края.