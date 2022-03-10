Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели

Морозные ночи ожидаются в Москве и области в конце рабочей недели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, ночи на пятницу и субботу в Москве будут очень холодными, в столице ожидается от минус 12 до минус 16 градусов, в Подмосковье — до минус 19 градусов.

«Связано это не только с антициклоном, но и с северо-восточным ветром», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что дневные температуры будут также отрицательными — от минус 1 до минус 5 градусов. Среднесуточная аномалия в четверг составит минус 6 градусов, в пятницу — уже минус 4 градуса.

По словам Вильфанда, в ближайшую субботу, 12 марта, в центре европейской части начнется повышение дневной температуры до положительных значений. В воскресенье, 13 марта, будет уже +7 градусов.

Он объяснил, что потепление связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока, а также с тем, что в течение дня солнечная энергия будет способствовать повышению температуры.