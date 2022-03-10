Синоптики рассказали, когда в Россию придет весеннее тепло

В ближайшую субботу, 12 марта, в центре европейской части начнется повышение дневной температуры до положительных значений. В воскресенье, 13 марта, будет уже +7 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, потепление связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока, а также с тем, что в течение дня солнечная энергия будет способствовать повышению температуры.

«В воскресенье будет +3…+5 градусов. В дальнейшем днем также будет +2...+7 градусов. Существенно потеплеет», — рассказал Вильфанд.

Он также уточнил, что в центральном европейском регионе начнет ощущаться влияние мягких, теплых воздушных масс. Таким образом, 13 и 14 марта температура воздуха будет на два-три градуса выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецкий автономный округ придут экстремальные морозы. Ночные температуры в регионе опустятся до -36 градусов.