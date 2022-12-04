04 декабря 2022, 08:07
Москвичей предупредили о морозе в воскресенье
Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются морозы до -9 градусов
Москву в воскресенье ожидают облачная погода без осадков, местами гололедица и до девяти градусов мороза. Об этом сообщил Гидрометцентр у себя на сайте.
«Облачно с прояснениями. Без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха от -7 до -9 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до -15 градусов», — говорится в сообщении.
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В понедельник в столице ожидается температура до -10 градусов.
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В Москве и Московской области до 22:00 часов 5 декабря действует погодное предупреждение. Будет «аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы». Также в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Ранее педиатр Нисо Одинаева рассказала, как снизить риск простуды. По ее словам, нужно больше гулять и правильно питаться. А вот приблизить болезнь могут стресс, усталость и недостаток сна.
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