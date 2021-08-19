Москвичей предупредили о мешке полярного воздуха

Наступающая осень даст о себе знать в Москве уже на следующей неделе. Столица окажется в мешке полярного воздуха с температурой ниже многолетней нормы на три градуса. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя ознаменуется первым звоночком от грядущей осени. В атмосфере сформируется северный поток и скажется дыхание борея — холодного северного ветра, <…> из-за чего Москва окажется в мешке полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы», — приводит агентство слова собеседника.

Тишковец отметил, что на следующей неделе в Москве похолодает до +17 градусов. Эта температура соответствует по климатической норме началу сентября. Синоптик подчеркнул, что в понедельник, 23 августа, под утро будет около +12, днем столбик термометра поднимется до отметки в +20. На следующий день после полудня уже +16…+18 градусов, а в ночь на 25 августа похолодает до +6…+8 градусов.

Ранее о похолодании в Москве к выходным рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. В четверг, 19 августа, в столице будет до +24 градусов, переменная облачность, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.