Жителей Москвы предупредили о надвигающихся дождях

В среду, 18 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня начнутся сильные дожди. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Завтра к вечеру к нам приблизится холодный атмосферный фронт. И во второй половине дня уже мы ожидаем дожди, причем местами может выпасть до 10 миллиметров осадков. Холодный фронт придет на очень разогретую подстилающую поверхность, потому что до этого воздух в городе успеет прогреться до +30 градусов. На контрасте может выпасть значительное количество осадков», — объяснила Позднякова.

По словам синоптика, дождь будет сопровождаться грозой, а лить будет до вечера 19 августа. Потом осадки пойдут на убыль. Позднякова уточнила, что на смену жаре придет прохлада. Температура воздуха в Москве послезавтра будет колебаться в пределах +20...+25 градусов. Синоптик предположила, что ближайшие два дня могут стать самими жаркими в августе.

По данным сайта Гидрометцентра России, 17 августа в Москве до +32 градусов, переменная облачность, ветер южный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.