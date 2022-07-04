Москвичей предупредили о грозовых дождях на этой неделе

Жителей Москвы и Московской области 4 и 5 июля ожидает жаркая погода. Воздух прогреется до 30 градусов тепла, однако солнечные дни омрачат кратковременные грозовые дожди. Об этом «360» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня, 4 июля, ожидается до 30 градусов тепла, завтра будет то же самое. Ближе к вечеру по области возможны кратковременные грозовые дожди», — сказал он.

Дождливая погода станет основной особенностью текущей недели. В период со среды по пятницу температура воздуха упадает до 25 градусов тепла, однако в каждом районе Подмосковья нужно быть готовым к грозовым дождям.

Синенков уточнил, что осадки будут иметь непродолжительный характер. Также возможно кратковременное усиление ветра, когда грозовое облако будет проходить над населенным пунктом.

Ранее сообщалось, что посещение лесов Подмосковья ограничат из-за жары.