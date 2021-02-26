Москвичей предупредили о гололедице в выходные

В субботу в Москве ожидается дождь, снег и гололедица. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего ночная температура понизится до околонулевых значений, а днем столбики термометров и вовсе опустятся в слабый минус», — рассказал он РИА «Новости».

Он объяснил, что дождь перейдет в «скоротечные заряды снега», а на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

В Москве и Подмосковье до субботы, 27 февраля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, уточнил RT. В столице порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Москву ждет «мрачная и скучная» погода до конца февраля. Выходные будут без солнца и с низкими облаками. В последний день зимы прогнозируются ночные заморозки, из-за чего утром в понедельник будет сильный гололед. В ночь на понедельник, 1 марта, подморозит до –7 градусов, днем ожидается –1…–4 и небольшие осадки.