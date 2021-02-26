Москвичей ждет «мрачная и скучная» погода до конца февраля

Облачная погода без солнца продержится в Москве до последних чисел февраля. Оттепель в столичном регионе продолжится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Последние дни февраля будут мрачные и скучные, без солнца, с низкими облаками. Но погода будет сохраняться оттепельная и днем, и ночью», — рассказал он ТАСС.

Последний день зимы отметится ночными заморозками, из-за чего утром будет сильный гололед.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, ожидается –3…–8 градусов, днем, по прогнозам, 0…+2 градуса.

«День будет опасен, так как до этого будет оттепель, понижение температуры приведет к сильной гололедице», — отметил метеоролог.

По прогнозу Гидрометцентра, ночные заморозки ожидаются и в первые дни марта.

В ночь на понедельник, 1 марта, подморозит до –7 градусов, днем ожидается –1…–4 и небольшие осадки.

От 0 до +5 градусов, по предварительному прогнозу, будет во вторник и среду, 2 и 3 марта. Ночью возможен небольшой минус. Небольшие осадки и облачность продержатся в столице минимум до четверга.