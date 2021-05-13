Метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока

Метеорологическое лето пришло в Москве и Подмосковье на две недели раньше. Среднесуточная температура в столице и области установилась на отметке +15 градусов, что свойственно концу мая.

«Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов тепла. В Москве переход через +15 обычно происходит 28 мая. Тогда наступает метеолето, а у нас оно наступает уже в эти дни», — рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в ближайшие дни в Москве и области не будет падать ниже +20 градусов, а в последующие дни будет только расти. В начале следующей недели, по прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, который она дала «Российской газете», воздух прогреется до +26 градусов, а 18 мая ожидается до +25…+30 градусов.

Жара установится не только в столице, но и в других регионах России. До +30 градусов и выше прогреется воздух в Поволжье, в Коми, в Новгородской, Кировской, Астраханской, Свердловской, Курганской, Челябинской и Волгоградской областях.