Экология 04 марта 2023, 04:01 Москвичам рассказали о теплой погоде на выходных Синоптик Вильфанд: снег и гололедица ожидаются в Москве на выходных РИА «Новости»

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Мокрый снег, гололедица и низкое атмосферное давление прогнозируются в Москве 4 и 5 марта. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу и воскресенье будет очень низкое атмосферное давление — около 725-730 миллиметров ртутного столба. В связи с этим будет облачно, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега», — сказал он.

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По словам Вильфанда, в выходные нужно быть осторожными на дорогах из-за гололедицы. Показатели столбиков термометров в субботу будут колебаться от 0 до — 2 градусов, в воскресенье от -1 до +1 градуса.

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«Погода теплая, но весна еще явно не пришла. Такая температура на 1,5-2 градуса выше климатической нормы», — резюмировал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что от первых чисел марта не стоит ожидать наступления весны. Он подчеркнул, что по климатическим характеристикам, самая максимальная высота снега обычно наблюдается в последних числах февраля и в начале марта.