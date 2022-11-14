Экология 14 ноября 2022, 01:49 Москвичам рассказали о погоде в декабре Синоптик Тишковец: центральную часть России ждет холодный декабрь Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Метеорологическая зима придет в центральную часть России уже в начале недели. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Telegram-канале.

По словам синоптика, 15 ноября новый климатический сезон стартует «окончательно и бесповоротно».

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«Вторник станет рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах», — написал он.

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В ночь на 14 ноября в Москве столбики термометров опустятся до 0 градусов, на дорогах будет слабая гололедица толщиной 0,5-1 миллиметра. Днем максимальная температура воздуха составит +2 градуса.

Ранее жителей центральных регионов России предупредили, что зима наступит примерно 1 декабря. При этом в Москве каждый зимний месяц будет теплее прошлого.