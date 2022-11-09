Москвичам рассказали, когда придет зима | 360°

Экология 09 ноября 2022, 04:03 Москвичам рассказали, когда придет зима Синоптик Тишковец: центральную часть России ждет теплая зима, которая начнется 1 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Прогноз погоды на зимние месяцы изменился, рассказал радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что зима в центральных регионах России наступит примерно 1 декабря. При этом в столице каждый зимний месяц будет теплее прошлого.

«Если раньше говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца», — заверил Тишковец.

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Так, в Москве температура в декабре в среднем составит -8,6 градуса ночью и -3,5 градуса в дневное время. Следующие зимние месяцы будут теплее нормы.

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«Причем с каждым зимним месяцем тепло будет нарастать», — заявил Тишковец.

По его словам, средняя температура января превысит на один-два градуса характерные для этого месяца показатели. В феврале столбики термометров в центральных регионах России поднимутся на два-три градуса выше климатической нормы.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра, которые местами будут достигать до 20 метров в секунду. Водителям рекомендовали снизить скорость движения.