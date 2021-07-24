Москвичам рассказали о погоде в августе

В августе москвичей и гостей столицы ждет стабильная погода со средним температурным фоном, который превышает нормальное значение на полградуса — максимум градус, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Достаточно хороший ровный месяц по среднемесячной температуре», — сказал Тишковец. Его слова привел сайт телеканала «Звезда».

Многолетняя норма для августа в столице составляет +21,5 днем и +12 градусов ночью, отметил специалист. Ожидающееся количество осадков, по его словам, также будет очень близким к норме. Тишковец добавил, что для августа для Москвы норма это 77 миллиметров.

Незначительные изменения по указанным основным параметрам в августе укладываются в рамки статистической погрешности. В следующем месяце, по словам специалиста, возможности экстремального развития погодных условий наблюдаться не будет. При этом он добавил, что внутри этого долгосрочного прогноза будут какие-то небольшие волны потепления и похолодания.

«Тем не менее, это все равно не будет напоминать экстремальный сценарий конца июня — начала июля», — объяснил Тишковец.

Ближайшие дни жителей и гостей столицы ждут температурные «выбоины», столбики термометров будут опускаться «на самое дно свежести». Виноват в этом холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на субботу. Именно за ним придет полярный воздух.