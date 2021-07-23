Жителей Москвы предупредили о «температурных выбоинах»

В ближайшие три дня москвичей ждут температурные «выбоины», столбики термометров будут опускаться «на самое дно свежести», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные „выбоины“ — когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на 2–3 градуса прохладнее многолетних показателей», — рассказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Виноват в этом холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на субботу. Именно за ним придет полярный воздух, отметил синоптик.

В темное время суток воздух остынет до +9…+14 градусов, а днем температура не превысит отметки в +18…+23 градуса.

Со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону. Станет солнечно и сухо. Благодаря этому к воскресенью воздух прогреться до установленной климатической нормы, +20…+25 градусов.

Сильные дожди с градом накроют ряд регионов Центральной России в ближайшие дни. При этом на некоторых территориях будет жара.